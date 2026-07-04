"Was ein Desaster, das ist unglaublich": Verstappen tobt

Stefan Schnürle 04.07.2026 • 22:07 Uhr Das Qualifying in Silverstone verhagelt Max Verstappen die Laune. Der Red-Bull-Pilot spart danach nicht mit Kritik.

Max Verstappen war während und nach dem Qualifying in Silverstone (Rennen am Sonntag ab 16 Uhr im LIVETICKER) ziemlich unzufrieden – und ließ das auch alle wissen. Bereits in der Session schimpfte er am Funk: „Dieser Motor reagiert nicht wie normal.“

Kurze Zeit später legte er noch einmal nach: „Aaah, das ist … was ein Desaster, das ist unglaublich.“

Kein Wunder, dass es so am Ende nur für den siebten Platz reichte. Damit landete er sogar noch hinter seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar.

Dementsprechend schlecht gelaunt war der viermalige Weltmeister auch nach dem Qualifying in der Medienrunde: „Nichts hat funktioniert. Auf der einen Seite ist die Fahrzeugbalance nicht gut genug, auf der anderen Seite sind wir auf den Geraden langsam. Und was meinen Teil der Box angeht, so sind wir überall langsamer.“

Verstappen: „Dann bist du total angeschmiert“

Der 28-Jährige erläuterte, dass er mehr Batterie-Leistung nutzen müsse, weil er auf der Geraden zu langsam sei – doch das würde sich im letzten Teil der Runde rächen: „Du kommst an den Punkt, dass du überhaupt keine elektrische Energie mehr hast – und dann bist du total angeschmiert.“

Sein Fazit lautete: „Wir haben ein Problem mit dem Motor, dem wir nicht auf den Grund gehen können. Und das erzeugt bei mir natürlich ganz viele Fragezeichen, wie wir vorgehen sollen. Das war heute einfach nur peinlich und schlecht. Und wenn wir so ins Rennen gehen, dann hat das keinen Sinn.“