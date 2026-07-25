Formel 1: Leclerc-Dackel pinkelt frech vor Red-Bull-Box

SID 25.07.2026 • 14:03 Uhr Der Dackel von Charles Leclerc sorgt im Rahmen des Ungarn-Grand-Prix für einen kuriosen Moment.

Die etwas andere Pinkelpause: Charles Leclercs Dackel Leo hat im Fahrerlager der Formel 1 für einen großen Lacher gesorgt. Weil der Hund des Ferrari-Stars offenbar so dringend auf die Toilette musste, steuerte dieser im Rahmen des Grand-Prix in Ungarn den Eingang der Red-Bull-Box an – und verrichtete sein Geschäft unmittelbar vor dieser.

Red Bull lacht über Toiletten-Gate

Herrchen Leclerc fand die durchaus kuriose Szene sehr lustig, sofort zückte er sein Handy und hielt den Moment fest. Seine Frau Alexandra war dagegen weniger begeistert, peinlich berührt hielt sie sich die Hand vor den Mund.