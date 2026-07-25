Formel 1: Leclerc-Dackel pinkelt frech vor Red-Bull-Box

Die etwas andere Pinkelpause: Charles Leclercs Dackel Leo hat im Fahrerlager der Formel 1 für einen großen Lacher gesorgt. Weil der Hund des Ferrari-Stars offenbar so dringend auf die Toilette musste, steuerte dieser im Rahmen des Grand-Prix in Ungarn den Eingang der Red-Bull-Box an – und verrichtete sein Geschäft unmittelbar vor dieser.
Leclercs Hund pinkelt vor Red-Bull-Box
Der Dackel von Charles Leclerc sorgt im Rahmen des Ungarn-Grand-Prix für einen kuriosen Moment.
Red Bull lacht über Toiletten-Gate
Herrchen Leclerc fand die durchaus kuriose Szene sehr lustig, sofort zückte er sein Handy und hielt den Moment fest. Seine Frau Alexandra war dagegen weniger begeistert, peinlich berührt hielt sie sich die Hand vor den Mund.
Red Bull nahm den Toilettengang mit Humor. „Wir möchten einen Vorfall melden“, schrieb das Team bei Instagram – und spielte dabei auf ein Karting-Duell zwischen Max Verstappen und Leclerc aus dem Jahr 2012 an. Während sich der Niederländer im Nachgang über das unfaire Verhalten seines Gegners beschwert hatte, hatte Leclerc den Zusammenstoß lediglich als normalen Vorfall im Rennen bezeichnet. Aufgrund des starken Akzents des Monegassen entwickelte sich das Video zu einem beliebten Clip im Internet.