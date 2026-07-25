Formel 1: Norris sorgt für Überraschung - Russell schwächelt

Weltmeister Lando Norris hat die Ferrari-Dominanz in Budapest durchbrochen und die Generalprobe für das Qualifying auf dem Hungaroring gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich mit einer Zeit von 1:17,939 Minuten knapp vor seinem britischen Landsmann Lewis Hamilton durch (+0,117 Sekunden), der noch am Freitag die schnellste Runde gedreht hatte. Auf Platz drei folgte der stark verbesserte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,129). Am Vortag hatte sich der Italiener noch mehrfach über seinen Mercedes beschwert und deutlich hinter der Spitze gelegen.
Norris setzt Ausrufezeichen in Ungarn
Russell patzt vor Qualifying
Die Zeitenjagd am Samstagnachmittag (16.00 Uhr MESZ/Sky und im LIVETICKER) verspricht große Spannung. Leclerc belegte im zweiten Ferrari auf Platz vier (+0,352), dahinter lag Norris-Teamkollege Oscar Piastri (+0,499). Für George Russell setzten sich die Probleme dagegen weiter fort, der Engländer kam mit seinem Silberpfeil nur auf Rang sechs (+0,602). Damit lag er zumindest noch knapp vor Red-Bull-Star Max Verstappen auf dem siebten Platz (+0,717).
Wie in den ersten beiden Trainings schaffte es Nico Hülkenberg als Zehnter (+1,221) wieder unter die Top Ten. Die Hoffnungen des Emmerichers auf die ersten Punkte des Jahres mit Audi steigen. Die Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll, die mit insgesamt 16 Upgrades an ihren Autos an den Start gehen, schafften es immerhin auf die Plätze 17 (+2,454) und 18 (+2,994).
Am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky) steht mit dem Großen Preis von Ungarn das letzte Rennen vor der Sommerpause an. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es für die Fahrer vom 21. bis 23. August im niederländischen Zandvoort weiter.