Formel 1: Norris sorgt für Überraschung - Russell schwächelt

SID 25.07.2026 • 13:39 Uhr Lando Norris dreht im dritten freien Training die schnellste Runde, doch auch Lewis Hamilton lässt aufhorchen. Das Qualifying in Ungarn verspricht große Spannung.

Weltmeister Lando Norris hat die Ferrari-Dominanz in Budapest durchbrochen und die Generalprobe für das Qualifying auf dem Hungaroring gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich mit einer Zeit von 1:17,939 Minuten knapp vor seinem britischen Landsmann Lewis Hamilton durch (+0,117 Sekunden), der noch am Freitag die schnellste Runde gedreht hatte. Auf Platz drei folgte der stark verbesserte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,129). Am Vortag hatte sich der Italiener noch mehrfach über seinen Mercedes beschwert und deutlich hinter der Spitze gelegen.

Russell patzt vor Qualifying

Die Zeitenjagd am Samstagnachmittag (16.00 Uhr MESZ/Sky und im LIVETICKER) verspricht große Spannung. Leclerc belegte im zweiten Ferrari auf Platz vier (+0,352), dahinter lag Norris-Teamkollege Oscar Piastri (+0,499). Für George Russell setzten sich die Probleme dagegen weiter fort, der Engländer kam mit seinem Silberpfeil nur auf Rang sechs (+0,602). Damit lag er zumindest noch knapp vor Red-Bull-Star Max Verstappen auf dem siebten Platz (+0,717).

Wie in den ersten beiden Trainings schaffte es Nico Hülkenberg als Zehnter (+1,221) wieder unter die Top Ten. Die Hoffnungen des Emmerichers auf die ersten Punkte des Jahres mit Audi steigen. Die Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll, die mit insgesamt 16 Upgrades an ihren Autos an den Start gehen, schafften es immerhin auf die Plätze 17 (+2,454) und 18 (+2,994).