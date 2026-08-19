Formel 1: Williams verlängert auch mit Sainz

SID 19.08.2026 • 15:34 Uhr Carlos Sainz bleibt bei Williams. Einen Tag zuvor hatte Williams schon die Vertragsverlängerung mit Alex Albon für 2027 verkündet. Der Rennstall feiert im kommenden Jahr Jubiläum.

Der Traditionsrennstall Williams kann trotz schwieriger Zeiten in der Formel 1 weiter mit seinem aktuellen Fahrerduo planen. Einen Tag nach Verkündung der Vertragsverlängerung mit Alex Albon meldete Williams auch mit Blick auf Carlos Sainz Vollzug.

Der Spanier unterschrieb einen „mehrjährigen Vertrag“, wie das Team am Mittwoch bekanntgab. Albons Verbleib war am Dienstag lediglich für das Jahr 2027 bestätigt worden. Die Formel 1 startet an diesem Wochenende mit dem Grand Prix der Niederlande ( ) aus ihrer Sommerpause.

Formel 1: Sainz will Williams zurückführen

Williams gehört historisch zu den erfolgreichsten Rennställen der Formel 1, hat aber schwierige Jahre hinter sich. Seit 2018 bildete das Team regelmäßig das Ende des Feldes, nach einem Hoch im vergangenen Jahr ist Williams auch in dieser Saison nur Neunter unter den elf Teams.