Formel 1: Williams verlängert auch mit Sainz

Der Traditionsrennstall Williams kann trotz schwieriger Zeiten in der Formel 1 weiter mit seinem aktuellen Fahrerduo planen. Einen Tag nach Verkündung der Vertragsverlängerung mit Alex Albon meldete Williams auch mit Blick auf Carlos Sainz Vollzug.
Nächste Verlängerung bei Williams
Der Spanier unterschrieb einen „mehrjährigen Vertrag“, wie das Team am Mittwoch bekanntgab. Albons Verbleib war am Dienstag lediglich für das Jahr 2027 bestätigt worden. Die Formel 1 startet an diesem Wochenende mit dem Grand Prix der Niederlande (ab Sonntag, 15.00 Uhr im LIVETICKER) aus ihrer Sommerpause.
Formel 1: Sainz will Williams zurückführen
Williams gehört historisch zu den erfolgreichsten Rennställen der Formel 1, hat aber schwierige Jahre hinter sich. Seit 2018 bildete das Team regelmäßig das Ende des Feldes, nach einem Hoch im vergangenen Jahr ist Williams auch in dieser Saison nur Neunter unter den elf Teams.
„Wir haben alles, was wir brauchen, um das gemeinsam zu drehen“, sagte Sainz: „Ich bin genauso engagiert wie am ersten Tag, Williams wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört.“ In der Saison 2027 feiert der britische Rennstall sein 50. Jubiläum in der Königsklasse.