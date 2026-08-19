Formel 1: Verstappen-Kollege fällt offenbar in Zandvoort aus

SID 19.08.2026 • 10:45 Uhr Isack Hadjar kann beim Großen Preis der Niederlande wegen einer Verletzung offenbar nicht starten. Dadurch soll es zu gleich mehreren Wechseln kommen.

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar kann beim Großen Preis der Niederlande offenbar nicht an den Start gehen. Wie mehrere niederländische Medien und Sky Sports UK am Mittwochmorgen berichteten, fällt der Teamkollege von Max Verstappen mit einer Handgelenksverletzung für das Rennwochenende in Zandvoort aus. Eine offizielle Bestätigung durch Red Bull stand noch aus.

Statt Hadjar soll Liam Lawson das zweite Cockpit übernehmen. Der Neuseeländer war schon Anfang vergangener Saison für Red Bull gefahren, aufgrund enttäuschender Leistungen aber bereits nach zwei Rennen wieder zum Schwesterteam Racing Bulls geschickt worden.

Formel 1: Tsunoda steht vor Comeback

Den dort freigewordenen Platz soll dafür nun ein alter Bekannter übernehmen: Yuki Tsunoda, der aktuell als Testfahrer beider Teams agiert, steht demnach vor einem Blitz-Comeback. Der Japaner hatte bei Red Bull den Platz von Lawson übernommen, nach ebenfalls durchwachsenen Vorstellungen wurde er aber zur neuen Saison durch Hadjar ersetzt.