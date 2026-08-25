Hamilton bereut Ferrari-Kritik "Nicht die beste Version von mir"

Bei Lewis Hamilton lagen beim Formel-1-Grand-Prix in Zandvoort die Nerven blank. Der siebenmalige Weltmeister verlor Zeit hinter seinem auf einer anderen Strategie fahrenden Teamkollegen Charles Leclerc und leistete sich abfällige Kommentare am Funk. Dafür hat sich Hamilton nun mit einem Post auf seinem Instagram-Kanal entschuldigt.
Hamilton zeigt Reue nach Ferrari-Zoff
„In der Hitze des Gefechts kann sich Frust breitmachen, vor allem dann, wenn einem etwas so am Herzen liegt wie mir. Aber das war nicht die beste Version von mir. Dafür übernehme ich die Verantwortung und ich werde mich bessern“, versprach der Ferrari-Pilot, nachdem er sich seine Kommentare im Funk und in den Interviews nochmal angehört hatte.
Formel 1: Hamilton über Zeitverlust hinter Leclerc angefressen
Hamilton hatte sein Team beim Rennen in Zandvoort mehrmals am Funk dazu aufgefordert, ihn an Leclerc vorbeizuwinken, da er das Gefühl hatte, wertvolle Zeit zu verlieren. „Ein großartiger Weg, Zeit zu verschwenden, Jungs. Gute Arbeit“, zeigte er sich sarkastisch.
Zwar wurde Leclerc wenig später in die Box geholt, jedoch habe Hamilton nach eigenem Empfinden „mehrere Sekunden“ verschenkt. Diese waren möglicherweise entscheidend, da der Brite gegen Rennende Druck auf George Russell ausüben konnte, den Drittplatzierten aber nicht mehr überholte. Knapp vor Leclerc belegte er letztlich nur Platz vier.
Hamilton-Lob an Ferrari: „Bin unglaublich stolz“
Trotz des etwas enttäuschenden Verlaufs des Niederlande-Wochenendes zeigt sich Hamilton weiter voller Tatendrang und Glauben an die Stärke des Teams. „Die Leidenschaft kommt vom Glauben an dieses Team, den Menschen in ihm und von dem, was wir aufbauen. Die Richtung ist klar. Der Glaube ist da. Und der Kampf läuft absolut weiter“, betonte er.
Hamilton sei „unglaublich stolz auf alle im Werk, die weiterhin Updates liefern und Leistung aus dem Auto holen“. Versöhnliche Worte fand er auch für das Team an der Rennstrecke: „Vielen Dank. Euer Engagement und euer Einsatz bleiben nie unbemerkt“, gab er zu verstehen.
Formel 1: Hamilton mit der schärfste Verfolger von Antonelli
Nach der ernüchternden Vorsaison zeigt sich Hamilton in seinem zweiten Ferrari-Jahr stark verbessert. In der Fahrerwertung der Formel 1 liegt er punktgleich mit George Russell an zweiter bzw. aufgrund weniger erzielter Siege an dritter Position. Der Rückstand auf Kimi Antonelli beträgt allerdings satte 59 Punkte.
Dementsprechend geht es für Hamilton um jeden Zähler, um die Mini-Hoffnung auf den achten WM-Titel zu wahren. Leclerc hat mit 87 Zählern Rückstand nur noch theoretische Chancen, was die Situation in Zandvoort noch unglücklicher gemacht hat.