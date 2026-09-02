Formel 1: Comeback? Entscheidung um Verstappen-Kollege Hadjar gefallen

SID 02.09.2026 • 17:30 Uhr Isack Hadjar wird den Großen Preis von Italien verpassen. Den zweiten Red Bull neben Max Verstappen wird erneut Liam Lawson pilotieren.

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar verpasst wegen einer Handgelenksverletzung auch den Großen Preis von Italien. Wie der Formel-1-Rennstall am Mittwoch bekannt gab, wird am kommenden Wochenende in Monza erneut der Neuseeländer Liam Lawson als Teamkollege des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen einspringen.

Lawson, etatmäßig Stammfahrer beim kleinen Schwesterteam Racing Bulls, ersetzte den Franzosen Hadjar schon Ende August im niederländischen Zandvoort.

Red Bull bremst Hadjar-Comeback

Das Team verfolge die Genesung des 21-jährigen Hadjar „genau“ und werde „bei seiner Rückkehr in den Wettkampf keine unnötigen Risiken eingehen“, so Red Bull vor dem Rennen auf der schnellsten Rennstrecke des Formel-1-Kalenders am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).