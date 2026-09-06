Steht Pierre Gasly auch am Sonntag ganz oben auf dem Podium? Nach seinem sensationellen Erfolg im Qualifying, bei dem er die erste Pole-Position seiner Karriere einfahren konnte, startet der Franzose von Alpine beim Großen Preis von Italien (ab 15 Uhr im LIVETICKER) von ganz vorne. Direkt dahinter lauert George Russell (Mercedes).
Formel 1: Der Große Preis von Italien heute live im TV, Stream und Ticker - gelingt die nächste Sensation?
Gelingt die nächste Sensation?
Für Ferrari lief das Qualifying beim Heimspiel in Monza turbulent. Lewis Hamilton und Charles Leclerc schafften es nur hauchzart als 9. und 10. überhaupt in Q3, am Ende entschied eine Tausendstelsekunde. Beide konnten sich anschließend steigern und gehen von Platz drei (Leclerc) bzw. vier (Hamilton) ins Rennen. McLaren-Pilot Oscar Piastri wurde eigentlich Dritter, allerdings wegen langsamen Fahrens und Behinderung der Konkurrenz um drei Plätze zurückversetzt.
So können Sie den Großen Preis von Italien heute live verfolgen:
- TV: Sky
- Stream: Wow
- Ticker:SPORT1.de
„Es war unglaublich, ich bin so glücklich“, freute sich Gasly im Interview nach dem Qualifying: „Ich habe jetzt versucht, neun Jahre lang eine Pole-Position einzufahren. Mein erster Sieg in Monza, jetzt meine erste Pole hier. Also diese Strecke hier ist definitiv etwas sehr, sehr Besonderes.“
Antonelli nach Motorenwechsel strafversetzt
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli geht trotz Platz sieben in der Quali am Sonntag von Startplatz 20 ins Rennen. Der Mercedes-Fahrer hatte seinen Motor gewechselt und wurde deshalb ans Ende des Feldes versetzt. Max Verstappen startet als Fünfter. Lando Norris, Sieger der letzten beiden Rennen, startet von Platz acht.
Nico Hülkenberg verpasste erneut den Sprung in die Top-10. Der Emmericher fuhr seinen Audi wie schon in Zandvoort zwei Wochen zuvor auf Rang 13, startet am Sonntag einen Platz weiter vorne.