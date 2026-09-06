Formel 1: Der Große Preis von Italien heute live im TV, Stream und Ticker - gelingt die nächste Sensation?

SPORT1 06.09.2026 • 12:00 Uhr Völlig sensationell steht Pierre Gasly beim Großen Preis von Italien auf der Pole-Position. Beim Heimspiel von Ferrari wollen Lewis Hamilton und Charles Leclerc Plätze gut machen. So können Sie das Rennen am Sonntag verfolgen.

Steht Pierre Gasly auch am Sonntag ganz oben auf dem Podium? Nach seinem sensationellen Erfolg im Qualifying, bei dem er die erste Pole-Position seiner Karriere einfahren konnte, startet der Franzose von Alpine beim Großen Preis von Italien (ab 15 Uhr im LIVETICKER) von ganz vorne. Direkt dahinter lauert George Russell (Mercedes).

Für Ferrari lief das Qualifying beim Heimspiel in Monza turbulent. Lewis Hamilton und Charles Leclerc schafften es nur hauchzart als 9. und 10. überhaupt in Q3, am Ende entschied eine Tausendstelsekunde. Beide konnten sich anschließend steigern und gehen von Platz drei (Leclerc) bzw. vier (Hamilton) ins Rennen. McLaren-Pilot Oscar Piastri wurde eigentlich Dritter, allerdings wegen langsamen Fahrens und Behinderung der Konkurrenz um drei Plätze zurückversetzt.

So können Sie den Großen Preis von Italien heute live verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: Wow

Wow Ticker:SPORT1.de

„Es war unglaublich, ich bin so glücklich“, freute sich Gasly im Interview nach dem Qualifying: „Ich habe jetzt versucht, neun Jahre lang eine Pole-Position einzufahren. Mein erster Sieg in Monza, jetzt meine erste Pole hier. Also diese Strecke hier ist definitiv etwas sehr, sehr Besonderes.“

Antonelli nach Motorenwechsel strafversetzt

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli geht trotz Platz sieben in der Quali am Sonntag von Startplatz 20 ins Rennen. Der Mercedes-Fahrer hatte seinen Motor gewechselt und wurde deshalb ans Ende des Feldes versetzt. Max Verstappen startet als Fünfter. Lando Norris, Sieger der letzten beiden Rennen, startet von Platz acht.