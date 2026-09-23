Formel 1: Hadjar fährt auch 2027 für Red Bull

Der Franzose geht damit in ein zweites Jahr neben dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen.

Der Franzose Isack Hadjar bleibt in der Formel 1 auch im kommenden Jahr Teamkollege von Max Verstappen. Red Bull Racing verkündete die Vertragsverlängerung mit dem 21-Jährigen für die Saison 2027 am Mittwoch, Hadjar geht damit in ein zweites Jahr an der Seite des viermaligen Weltmeisters Verstappen. Beim Großen Preis von Aserbaidschan (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) an diesem Wochenende gibt er sein Comeback, nachdem er zuletzt drei Rennen aufgrund einer Verletzung am Handgelenk verpasst hatte.

Hadjar bringt Red Bull Stabilität

„Seit er zu Beginn des Jahres zu uns gestoßen ist, zeigt er auf und abseits der Strecke herausragende Leistungen – besonders wenn man bedenkt, dass dies erst seine zweite Formel-1-Saison ist“, sagte Teamchef Laurent Mekies: „Daher war es für uns eine leichte Entscheidung, seinen Vertrag zu verlängern.“ Damit schloss Red Bull die Planungen für das kommende Jahr innerhalb weniger Wochen ab, Verstappen hatte sich erst im August bis 2030 an seinen langjährigen Rennstall gebunden.

Neben dem Niederländer hatten es die Teamkollegen in den vergangenen Jahren häufig schwer. 2024 konnte der erfahrene Sergio Perez nicht mehr mithalten, 2025 probierte es Red Bull innerhalb einer Saison mit Liam Lawson und Yuki Tsunoda neben Verstappen, beide erfüllten die hohen Erwartungen nicht. Hadjar sorgte mit seinen Leistungen nun wieder für mehr Stabilität im Team, fuhr vor seiner Verletzung verlässlich in die Top-6 und schaffte es in Monaco als Dritter aufs Podium.

Hadjar hatte das Red-Bull-Juniorenprogramm durchlaufen und absolvierte 2025 seine erste Formel-1-Saison beim kleineren Schwesterteam Racing Bulls.