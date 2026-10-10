George Russell fliegt nach einem Traumstart beim Sprint von Singapur früh in die Bande. Auch einige andere Fahrer sind raus.

George Russell ist beim Sprintrennen der Formel 1 in Singapur früh ausgeschieden. Nach einem starken Start hatte der Mercedes-Pilot in der zweiten Runde auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach einem Dreher landete er in der Mauer.

Russell blieb dabei offensichtlich unverletzt und konnte den Boliden schnell verlassen. Das Auto des Briten wurde an der Hinterachse beschädigt. Schon für 15 Uhr deutscher Zeit ist das Qualifying für das Rennen am Sonntag angesetzt, bis dahin müssen die Reparaturen abgeschlossen sein.

Formel 1: Regen sorgt für Verzögerung

Der Sprint war mit rund einer halben Stunde Verspätung losgegangen, starke Regenfälle hatten den ursprünglich für 11 Uhr angesetzten Start verzögert. Russell ging von Position zwei ins Rennen, schob sich schon auf den ersten Metern an Max Verstappen im Red Bull vorbei.

In Führung liegend unterlief ihm dann ein Fahrfehler, als er auf die noch feuchten Kerbs kam. „Sorry, sorry. Ja, mir geht es gut“, ließ er am Funk wissen. Neben Russell schied auch Lance Stroll im Aston Martin aus. Auch Isack Hadjar (Racing Bulls) und Franco Colapinto (Alpin) mussten früh die Segel streichen.

Nach einer Safety-Car-Phase wurde das Rennen fortgesetzt.