Der Brasilianer sorgt derzeit in der Formel 2 für Furore. Ab dem kommenden Jahr darf er in der Königsklasse ran.

Der brasilianische Ferrari-Junior Rafael Camara (21) steigt zur kommenden Saison in die Formel 1 auf und übernimmt bei Haas das Cockpit von Esteban Ocon. Das gab der US-amerikanische Rennstall am Donnerstag bekannt. Camara, der als derzeitiger Spitzenreiter der Formel 2 nach dem Titel in der Nachwuchsrennserie greift, unterschrieb einen Vertrag „über mehrere Jahre“.

Haas holt Talent Rafael Camara

„Ich freue mich riesig, ein so junges, außergewöhnliches Talent wie Rafael Camara zu verpflichten“, sagte Teamchef Ayao Komatsu: „Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem er sich wohlfühlt und Unterstützung erhält, in dem er seine Fähigkeiten voll entfalten kann.“ Für ihn sei es „ein wichtiger Schritt in meiner Karriere“, sagte Camara: „Ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, das Auto besser kennenzulernen und mich als Fahrer weiterzuentwickeln.“

Als Teamkollege von Camara wird aller Voraussicht nach Oliver Bearman im zweiten Haas sitzen, auch wenn der Rennstall die weitere Zusammenarbeit mit dem Engländer noch nicht offiziell kommuniziert hat. 20 von 22 Cockpits für die kommende Saison scheinen damit vergeben, nur bei den Racing Bulls sind beide Plätze noch frei. Derzeit belegen diese Liam Lawson aus Neuseeland und Bearmans Landsmann Arvid Lindblad.

Haas liegt nach dem 17. Saisonrennen in Singapur auf dem siebten Platz der Kontrukteurs-WM, sieben Punkte vor Audi. Der Rennstall ist seit 2016 in der Formel 1, bestes Endresultat in der Teamwertung war ein fünfter Rang 2018.