Neben dem dominanten Rennsieger Max Verstappen feiern die internationalen Medien auch den designierten Weltmeister.

Max Verstappen feiert in Singapur einen souveränen Sieg – und die internationalen Medien sind voll des Lobes für den Red-Bull-Star. Die Schlagzeilen gehören aber auch Kimi Antonelli, der sich schon Ende Oktober beim Großen Preis der USA zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte krönen kann. – Die Pressestimmen im Überblick:

Matchball Kimi: Antonelli trotzt Widrigkeiten

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Matchball Kimi: Antonelli stemmt sich mit großem Kampfgeist gegen die körperlichen und technischen Herausforderungen eines schwierigen Wochenendes. Der junge Veteran meistert die Situation einmal mehr nahezu perfekt und jagt seinen ersten historischen Formel-1-WM-Titel – einen Triumph, den er sich längst verdient hat.“

Italiens Presse feiert Verstappen

Corriere dello Sport: „Verstappen und Red Bull gelingt ein wahres Meisterstück: Ihr Erfolg ist zugleich eine Warnung an Antonelli – sowohl mit Blick auf die entscheidende Schlussphase dieser WM als auch im Hinblick auf die nächste Saison. Antonelli wiederum beweist außergewöhnliches Talent und die seltene Fähigkeit, selbst unter schwierigen Bedingungen das Maximum herauszuholen.“

Tuttosport: „Verstappen ist einfach einzigartig: Auf die Show in Sepang folgt nun die nächste Gala in Singapur. Sein Start ist schlichtweg meisterhaft. Applaus verdient nicht nur der Pilot, sondern auch die gesamte Mannschaft, die dank der herausragenden Leistungen ihres Starpiloten wieder auf Erfolgskurs ist. Bei den verbleibenden Grands Prix dürfen wir uns noch auf zahlreiche Überraschungen freuen.“

Antonellis Titeltraum führt nach Texas

La Repubblica: „Antonelli träumt den amerikanischen Traum. Schon in Austin könnte er nach seinem ersten WM-Titel greifen. Mit der nötigen Reife weiß er, dass er sich in dieser entscheidenden Phase keine Fehler mehr erlauben darf, wenn er seinen großen Traum verwirklichen will. Auf nach Texas, Cowboy Kimi!“

La Stampa: „In guten wie in schlechten Zeiten: Antonelli steht immer wieder auf dem Podium, und der WM-Titel ist inzwischen zum Greifen nah. Verstappen präsentiert sich in absoluter Höchstform und kann Kimi nun ernsthaft herausfordern. Das Potenzial dazu ist zweifellos vorhanden, doch dürfte es inzwischen zu spät sein, um Antonelli noch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Das wahre Duell zwischen den beiden wird wohl erst im kommenden Jahr entbrennen.“

DEINE MEINUNG

Verstappen erhöht Druck auf Antonelli

Il Messaggero: „An diesem herausragenden Wochenende stellt Verstappen sein ganzes Können unter Beweis. Der Niederländer ist zurück! Red Bull hat seine Wettbewerbsfähigkeit wiedergefunden, und Verstappen bestätigt einmal mehr seinen Status als Ausnahmepilot: ein Champion, der kaum Fehler macht und jede Gelegenheit zu nutzen weiß. Mit seiner beeindruckenden Leistung erobert er die Spitzenplätze zurück und setzt Antonelli im Kampf um die WM-Krone zunehmend unter Druck.“

ENGLAND

Briten staunen über Verstappens Comeback

The Guardian: „Max Verstappen hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie überragend er sein kann, wenn er das richtige Auto unter sich hat, er war beim Grand Prix von Singapur unschlagbar. Allerdings hat Red Bull fast die gesamte Saison gebraucht, um ihm dieses Auto zur Verfügung zu stellen, und der Titel ist für den Niederländer nun außer Reichweite. Hinter ihm auf dem Marina-Bay-Kurs hat der designierte Weltmeister Kimi Antonelli genug getan, um nur noch ein Rennen von der Krönung entfernt zu sein.“

The Telegraph: „Max Verstappen ist zurück und Mercedes macht sich schon jetzt Sorgen.“

Daily Mail: Antonelli bereits Weltmeister

Daily Mail: „Kimi Antonelli ist mit 20 Jahren der designierte Formel-1-Weltmeister, und niemand kommt auch nur annähernd an ihn heran. Es ist alles entschieden, und die anderen können ihre Motoren sofort abstellen.“

NIEDERLANDE

Telegraaf feiert Verstappens Glanzphase

De Telegraaf: „Max Verstappen erlebt in der Formel 1 eine fantastische Phase.“

FRANKREICH

Verstappen triumphiert erstmals in Singapur

L’Equipe: „Das wäre geschafft! Nach neun erfolglosen Versuchen, darunter drei zweite Plätze, hat Max Verstappen endlich Singapur für sich entschieden – eine der wenigen Rennstrecken, die noch in seiner Erfolgsbilanz fehlten. Um dies endlich zu erreichen, musste sich der Niederländer nicht einmal besonders anstrengen.“

ÖSTERREICH

Österreichische Lobeshymnen auf Verstappen

Kronen Zeitung: „Vierfach-Weltmeister Max Verstappen hat den totalen Triumph am Formel-1-Wochenende von Singapur perfekt gemacht.“

OE24: „WM-Matchball für Kimi Antonelli. Neben Rennsieger Max Verstappen gehörte Antonelli zu den großen Gewinnern des Singapur-Wochenendes.“