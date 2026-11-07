Wegen neuer Teile geht es für die Stars in der Startaufstellung nach hinten. Die Herausforderung beim Großen Preis von Sao Paulo wird damit für beide nicht einfacher.

Formel-1-Pilot Max Verstappen wird den Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) nach einem Motorenwechsel aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Das bestätigte der Automobil-Weltverband FIA am Samstag nach dem dritten Training.

„Er wird von ganz hinten starten“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies am Samstag bei Sky Sports, „eine Position, die er hier nach den letzten beiden Jahren nur allzu gut kennt.“ Auch Lewis Hamiolton muss eine empfindliche Strafe hinnehmen.

Auch Leclerc und und Perez betroffen

2024 war Verstappen in Sao Paulo nur von Platz 17 ins Rennen gegangen, gewann nach einer furiosen Aufholjagd im Regen aber trotzdem. Vor zwölf Monaten startete der viermalige Weltmeister dann aus der Boxengasse – und schaffte es als Dritter auf das Podest. „Irgendwann hat man einfach genug davon, oder? Klar, es hat Spaß gemacht, aber ich möchte das hier nicht wirklich jedes Jahr machen“, sagte Verstappen bei Viaplay: „Aber ja, so ist es nun mal.“

Neben Verstappen und Hamilton erhielten auch Charles Leclerc und Sergio Perez Strafversetzungen. Während es für die beiden Ferrari-Piloten jeweils zehn Plätze nach hinten geht, muss der mexikanische Cadillac-Fahrer Perez wie Verstappen ans Ende des Feldes. Hamilton hatte nach einem Schaden über „Rauch im Cockpit“ geklagt. Wie der Motor für das Qualifying wieder in Ordnung gebracht wird, steht noch aus.

Zuvor hatte bereits Mercedes-Fahrer George Russell wegen neuer Teile im Auto eine Strafe erhalten, für den Teamkollegen von Weltmeister Kimi Antonelli geht es im Grand Prix fünf Plätze zurück. Am Samstagabend (19.00 Uhr im LIVETICKER) findet in Interlagos die Qualifikation für das 20. WM-Rennen statt.