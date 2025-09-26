Nächster Karriereschritt: Mick Schumacher überrascht mit Indycar-Test

Bianca Garloff 26.09.2025 • 16:59 Uhr Große Chance für Mick Schumacher: Der 26-Jährige darf am legendären Indianapolis Motor Speedway erstmals ein IndyCar fahren.

Mick Schumacher wagt den nächsten Karriereschritt. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird am 13. Oktober 2025 einen IndyCar-Test auf dem Road Course der legendären Rennstrecke in Indianapolis bestreiten. Das bestätigte das Team Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Für Mick ist es die erste Ausfahrt in einem IndyCar. Der 26-Jährige, der aktuell für Alpine in der Langstrecken-WM (WEC) fährt, blickt mit Vorfreude auf den Test: „Ich freue mich sehr auf meinen ersten IndyCar-Test. Vielen Dank an Rahal Letterman Lanigan Racing für diese Chance – und dass ich auf einer Strecke fahren darf, die so viel Geschichte hat und auf der auch mein Vater schon (in der Formel 1; d. Red.) unterwegs war.“

Mick Schumacher freut sich auf Fahrt im Indycar

„Ich bin neugierig, die Eigenheiten dieses Autos kennenzulernen“, sagt er weiter. „Es unterscheidet sich von dem, was ich bisher gefahren bin – und gilt als physisch sehr anspruchsvoll. Ich bin ein großer Fan des Formelsports und freue mich, wieder ein Auto zu fahren, bei dem ich die Räder sehen kann.“

Auch Team-Mitbesitzer Bobby Rahal zeigt sich begeistert: „Ich habe Micks Karriere wie die seines Vaters verfolgt. Ihn in einem unserer Autos zu sehen, ist etwas ganz Besonderes.“ Die Mannschaft hat auf dem Kurs bereits viel Erfahrung und entsprechend gute Setups entwickelt – perfekte Bedingungen also für den Deutschen, um schnell Vertrauen zum Auto zu finden.

IndyCar – die große Bühne

Die IndyCar-Serie ist Nordamerikas Topliga im Formelsport, mit Geschwindigkeiten von über 370 km/h. Sie gilt als Mischung aus Oval-, Straßen- und Rundstreckenrennen und lockt Piloten aus aller Welt an. Höhepunkt ist jedes Jahr das legendäre Indianapolis 500. Die Saison 2026 startet am 1. März in St. Petersburg (Florida).

Mick Schumachers Karriere im Überblick

Schumacher bestritt bislang 44 Formel-1-Starts für Haas und Mercedes, sein bestes Ergebnis war ein sechster Platz. Seit 2024 fährt er in der WEC für Alpine, wo er bereits vier Podestplätze sammeln konnte.