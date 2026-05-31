Nächste Enttäuschung für Schumacher

SID 31.05.2026 • 21:05 Uhr Der deutsche Rookie Mick Schumacher mischt in Detroit vorne mit, rutscht dann aber in die Streckenbegrenzung.

Mick Schumacher hat einen weiteren höchst enttäuschenden Sonntag in der IndyCar-Serie erlebt.

Beim achten Saisonlauf auf dem Straßenkurs in Detroit kam der 27-Jährige nach einem Unfall als 21. und damit Letzter ins Ziel – Schumacher war mit seinem Honda des Teams RLL in die Streckenbegrenzung gerutscht, als er um seine beste Saisonplatzierung kämpfte.

Der Sieg ging an Titelverteidiger Alex Palou aus Spanien, der damit seine Führung in der Gesamtwertung deutlich ausbaute.

Schumacher zwischenzeitlich in der Spitzengruppe

Und daran hatte auch Schumacher seinen Anteil: Nach einem Start von Rang 23 hatte er sich zunächst leicht vorgearbeitet, während einer Boxenstopp-Phase der Konkurrenz in der zweiten Rennhälfte blieb er dann auf der Strecke und fand sich plötzlich in der Spitzengruppe wieder.

Im harten Duell mit Titelkandidat David Malukas lenkte Schumacher in einer scharfen Linkskurve ein, sein Auto rutschte aber über die Vorderachse in die Bande. Auch Malukas fiel dadurch weit zurück.