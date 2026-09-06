Schumacher verpasst Top-Ergebnis

SID 06.09.2026 • 23:23 Uhr Mick Schumacher kämpft sich im letzten Saisonrennen zwischenzeitlich in die Top Ten, fällt dann aber strategiebedingt zurück.

Mick Schumacher hat im letzten Saisonrennen der IndyCar-Serie ein Top-Ergebnis klar verpasst. Der Rookie belegte im Rennen auf dem Raceway Laguna Seca in Monterey im US-Bundesstaat Kalifornien den 22. Platz.

Den Sieg sicherte sich der Neuseeländer Scott McLaughlin (Penske), der von der Pole ins Rennen gestartet war. Der Spanier Alex Palou (Chip Ganassi) hatte sich bereits am vergangenen Wochenende seinen vierten Titel in Serie gesichert. In Laguna Seca wurde der fünfmalige Gesamtsieger der IndyCar-Serie Achter.

Schumacher kämpft sich zwischenzeitlich in die Top Ten

Schumacher, der von Startplatz 13 ins Rennen gegangen war, kämpfte sich zwischenzeitlich in die Top Ten vor. Strategiebedingt musste er jedoch einen Boxenstopp mehr als viele Konkurrenten machen und fiel im Feld zurück. 23 Runden vor Schluss leistete er sich einen Fehler und landete im Kiesbett. Er verlor einige Positionen und fuhr das Rennen auf Rang 22 zu Ende.

Zu Beginn seiner Rookie-Saison hatte Schumacher einige Probleme, stabilisierte sich im Laufe des Jahres jedoch. Sein bestes Ergebnis war der achte Platz in Nashville Mitte Juli. Zuletzt wurde er auf dem Stadtkurs in Washington Elfter und auf der Milwaukee Mile Zwölfter und 13. In der Gesamtwertung landete er auf Rang 23.

Schumacher wechselt zu Meyer Shank Racing

Schumacher wird auch in der kommenden Saison in der nordamerikanischen Rennserie fahren. Der 27-Jährige wechselt nach seiner Debütsaison beim Team Rahal Letterman Lanigan (RLL) zu Meyer Shank Racing (MSR).