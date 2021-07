Motorrad: Folger nach Sturz bei Superbike-WM in Assen im Krankenhaus

Zuvor war Folger lediglich einmal in die Punkte gefahren, Ende Mai beim Saisonauftakt in Alcaniz/Spanien gelang ihm ein achter Platz. In Assen gewann der britische Rekordweltmeister Jonathan Rea, der damit seinen 13. Erfolg auf der Strecke feierte. Damit ist der Kawasaki-Pilot der erste Superbike-Fahrer, der 13 Mal auf dem gleichen Kurs gewinnen konnte.