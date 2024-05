Honda in der MotoGP-Krise: Neue Prototypen liefern enttäuschende Ergebnisse

Honda steht vor einer erneuten Herausforderung in der MotoGP. Nachdem das Unternehmen kürzlich in Jerez einen neuen Prototyp vorstellt hatte, der stark an die Desmosedici von Ducati erinnerte, haben die Entwicklungen für die RC213V nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Trotz neuer Chassis, Aerodynamik, Schwingarm und Heck, die eine umfassende Erneuerung darstellten, konnte das Team auf der Rennstrecke nicht überzeugen.