Zeremonie in Mugello: Rossis "46" wird nicht mehr vergeben

Rossi (43) hatte nach der abgelaufenen Saison Schluss gemacht. Mehr als 20 Jahre prägte "The Doctor" die Motorradszene wie kein anderer, die gelbe 46 war stets eines seiner Markenzeichen. Die Nummer wird am Rennwochenende vor dem Qualifying am Samstag bei einem feierlichen Event auf der Start-Ziel-Geraden aus dem Verkehr gezogen.