MotoGP: Stefan Bradl startet auch am Sachsenring

„Ich freue mich auf den Heim-GP. Aber ich weiß nicht, ob ich den Erwartungen gerecht werden kann, wenn ich das Motorrad des ‚King of the Ring‘ pilotieren darf“, so Bradl. Marquez hat auf dem Kurs bislang jedes Rennen gewonnen. Einmal in der 125er-Klasse, zweimal in der Moto2 und achtmal in der MotoGP.