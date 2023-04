Sturz-Chaos bei MotoGP: Bradl punktet endlich wieder

Der deutsche Motorradpilot Stefan Bradl (Honda) ist erstmals in dieser Saison in die Punkteränge gefahren.

Der 33-Jährige, der in Jerez mit einer Wildcard an den Start gegangen war, erreichte im MotoGP-Rennen Rang 14 und sicherte sich zwei Zähler. Landsmann Jonas Folger (KTM) verpasste als 17. die Punkte. Der Oberbergkirchner ersetzte in Spanien erneut den schwer verletzten Spanier Pol Espargaro.