Pedro Acosta tritt in MotoGP mit neuem GasGas-Team und Red Bull Design 2024 an

Es ist der Beginn einer neuen Ära in der MotoGP: Pedro Acosta, der amtierende Weltmeister der Moto2, betritt die Bühne. In dem intensiven Rot seiner neuen GasGas und immer noch mit der Unterstützung von KTM, spricht Acosta per Videokonferenz mit der Presse an dem Tag, an dem sein neues Team ein etwas anderes Aussehen für seine Motorräder für das Jahr 2024 vorstellt.

Neues Design und Vorfreude auf Sepang

Mit Red Bull nun im Team haben die Prototypen die charakteristische blaue Farbe des Energiegetränkeherstellers aufgenommen, ein Design, das in den sozialen Medien nicht unbemerkt geblieben ist und bei allen Motorradfans Anklang findet. Auch Acosta selbst kann es kaum erwarten, nach Sepang zu fliegen und wieder auf seiner neuen MotoGP zu fahren, die er in Valencia testen konnte und die er während eines "langen Winters" vermisst hat.

Neben der Wartezeit musste sich der Spanier erneut einer Operation unterziehen, um einen "Nagel aus dem Oberschenkel" zu entfernen, eine Verletzung, die er im Juni 2022 erlitten hatte. "Ich brauchte etwas Zeit, um mich von einer leichten Infektion in der Wunde zu erholen, aber sie heilte gut", kommentierte er am vergangenen Dienstagmorgen. Dies wird jedoch kein Hindernis sein, um in Topform zu den Sepang-Tests zu kommen.

Die Herausforderungen des Wechsels zur MotoGP

Der "Tiburón de Mazarrón" hat diesen Winter hart gearbeitet und obwohl der Wechsel zur MotoGP immer eine Herausforderung ist, versichert er, dass seine Vorbereitung "nicht viel geändert hat", obwohl er gerne "etwas mehr Masse aufbauen" würde.

"Körperlich haben wir vor allem an den Schultern und der Brust zugelegt", erklärt der Murcianer, der plant, "diese zwei Kilo mehr" zuzunehmen, weil er sieht, dass Fahrer wie Augusto Fernández, Jack Miller oder Brad Binder "viel größer sind als ich und ich mich etwas kleiner fühle". Er fügt hinzu, dass er "die Vor- und Nachteile von kürzeren Armen oder Beinen ausgleichen muss", aber "glücklich mit dem Wechsel, den wir gemacht haben" ist.

Erwartungen und Ziele für das Jahr

Und seine Ziele für dieses Jahr? Acosta mildert den Druck, der ihm seit dem Moment auferlegt wurde, in dem sein Wechsel zur Königsklasse bestätigt wurde: "Das Problem ist, dass wir über Ergebnisse sprechen, obwohl ich erst einmal auf dem Motorrad gesessen habe. Es ist zu früh, um darüber zu sprechen".

Er gibt zu, dass sich "viel Erwartung und viele Hoffnungen" um seine Person gebildet haben, nachdem er in drei Jahren zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat. Aber er erinnert daran, dass, als er 2022 über Ergebnisse sprach (sein Wechsel zur Moto2), es sein "schlechtestes" Jahr war. "Ich kann nicht viel über Ergebnisse, Ziele oder was mich zufriedenstellen würde sagen, denn ich weiß es nicht", gesteht der GasGas-Fahrer, dessen einziges Ziel es ist, "viel zu lernen".

Die Begegnung mit Marc Márquez

Er wurde immer wieder mit ihm verglichen und endlich, nach nur drei Jahren, werden sie die Strecke teilen. Marc Márquez und Pedro Acosta werden sich bei den nächsten Sepang-Tests treffen, beide mit neuen Motorrädern und der 19-jährige Murcianer hat die Möglichkeit, Márquez den Rekord als jüngster Gewinner in der MotoGP abzunehmen.

