Fermín Aldeguer: Der neue Stern in der MotoGP-Welt strebt nach Marc Márquez Thron

Ein weiterer Spanier betritt die Bühne der MotoGP und hinterlässt sowohl auf als auch neben der Strecke einen starken Eindruck. Am vergangenen Montag wurde die Verpflichtung von Fermín Aldeguer als Ducati-Pilot ab 2025 bekannt gegeben. Das Highlight der Woche war seine Teilnahme an der zweiten offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag des GP von Portugal.

In Portugal traf der aus La Ñora stammende Aldeguer auf alte Bekannte wie Pedro Acosta, mit dem er schon als Kind um die Wette fuhr, und auf sein Idol Marc Márquez. Als die spanische Sportzeitung AS ihn fragte, gegen welchen Rivalen er in seinem ersten MotoGP-Rennen um den Sieg oder das Podium kämpfen würde, hatte er eine klare Antwort: „Marc Márquez“, sagte er mit leuchtenden Augen. „Er ist mein Idol und der erste, mit dem ich gerne einen Kampf hätte. Ich glaube, wenn du dein Idol besiegst, weißt du, wozu du fähig bist. Daher würde ich gerne meinen ersten Kampf mit ihm und dann mit dem Rest haben.“

Aldeguer erinnert an Márquez und Rossi

AS erinnerte Aldeguer daran, dass Márquez einst das gleiche über Rossi sagte und dass ihre Rivalität schließlich in einem fast atomaren Ausbruch beim Malaysia GP 2015 endete, der sich über das gesamte Jahr hinweg aufgebaut hatte und in den folgenden Jahren nicht mehr zu kitten war. Aldeguer lächelte bei der Erinnerung und gab seine Meinung ab: „Wenn es so endet und ich acht Weltmeistertitel gewinne, würde ich sofort unterschreiben. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird und wir werden es sicher genießen.“

AS sprach später mit Marc Márquez über Aldeguers Kommentare. Der achtmalige Weltmeister lächelte und antwortete knapp, aber ehrlich: „Er ist gut. Ich mag den Jungen.“

Die ersten Schritte in der MotoGP

Aldeguer gab zu, dass er während der Pressekonferenz mit den MotoGP-Piloten nervös war: "Ich habe mehr geschwitzt als auf dem Motorrad." Er beschrieb das Erlebnis als "sehr schön" und fügte hinzu: "Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt einer von ihnen bin, aber ich fühle es noch nicht. Ich muss auf das Motorrad steigen und gegen sie antreten, um sagen zu können, dass ich ein MotoGP-Pilot bin."

Aldeguer musste in den Anfängen seiner Karriere hart kämpfen und hatte keinen leichten Einstieg in die Weltmeisterschaft. Auf die Frage, was er dem Jungen sagen würde, der 2020 ohne Motorrad dastand und sich im Europäischen SuperStock und später in der MotoE durchschlagen musste, antwortete er entschieden: "Ich würde es glauben, weil ich mein Potenzial und das, was ich in der Vergangenheit erreicht habe, kenne. Es ist wahr, dass es schneller ging als erwartet. Wir hatten erwartet, dass es eine längere Zukunft sein würde, mit mehr Jahren in der FIM und in der Moto2, bevor ich mit 20 oder 21 in die MotoGP aufsteige. Aber ich bin 18 Jahre alt und habe bereits einen Vertrag unterschrieben. Nächstes Jahr werde ich 19 sein, wenn es losgeht, und warum sollte ich nicht der jüngste Fahrer sein, der gewinnt?"

Aldeguers Pläne für die Zukunft

Aldeguer erzählte, dass er Ducati gebeten hatte, seine Verpflichtung bekannt zu geben, um den Druck von ihm zu nehmen. "Es wäre die beste Option gewesen, weil es den Druck nimmt und Ducati auch möchte, dass ich als Champion aufsteige. Wenn ich dadurch ruhiger werde, dann ist es so. Außerdem war der mediale Rummel riesig und ich bin sehr stolz darauf." Auf die Frage, was passieren würde, wenn er nicht als Champion aufsteigt, weicht er nicht aus: "Es wäre nicht dasselbe. Wir müssen dieses Jahr unser Bestes geben und Erfahrungen sammeln. Wir werden es versuchen."

In Katar beendete er das Rennen außerhalb der Punkte, mit Problemen an seinem vorderen Pirelli. Er hatte eine böse Überraschung: "Der vordere Reifen hat sich aufgelöst. Vor allem hatte ich keine Karkasse zum Abstützen. Ich stützte alles auf das Knie. Am Freitag fühlte ich mich sehr gut, ich war Erster. Am Samstag, sehr gut am Morgen, obwohl es wahr ist, dass ich im Qualifying nervös wurde. Im Rennen wurde ich 16., was nicht geplant war, weil ich die schnellste Runde fuhr, als ich Siebter war, nachdem ich von der 13. Position aus vor Sergio García, der auf dem Podium landete, aufgeholt hatte. Wir hatten das überhaupt nicht erwartet und müssen es gut analysieren, ob es an der Abstimmung oder meinem Fahrstil lag, was wir nicht glauben, weil es während der Tests zu keinem Zeitpunkt passiert ist. Es stehen noch 20 Rennen bevor."

