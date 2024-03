MotoGP: Marc Márquez Rückkehr nach Portugal - Rache oder Wiederholung?

Die zweite Runde der MotoGP-Saison steht vor der Tür und führt die Fahrer an diesem Wochenende zum Großen Preis von Portugal. Dieser Grand Prix markiert die Rückkehr von Marc Márquez an den Ort, der im letzten Jahr für Schlagzeilen sorgte. Der Spanier startete vielversprechend, doch das Rennen endete in einer Katastrophe und Kontroverse. Nun hat Márquez die Chance, sich zu rehabilitieren, unterstützt von einer deutlich wettbewerbsfähigeren Ducati als der Honda, mit der er im letzten Jahr zu kämpfen hatte.

Ein Rennen voller Höhen und Tiefen

Die letzte Saison begann für den achtfachen Champion auf der Strecke im Algarve sehr hoffnungsvoll. Gegen alle Erwartungen holte er die Pole-Position und beendete den Samstag mit einem hart umkämpften Podium im ersten Sprint der MotoGP-Geschichte. Der Sonntag jedoch nahm eine unglückliche Wendung.

Ein Übermaß an Ehrgeiz führte dazu, dass der damalige Honda-Pilot in einer Kurve zu weit fuhr, Jorge Martín berührte und dadurch wertvolle Positionen verlor. Zudem stürzte er nach einem heftigen Aufprall mit Miguel Oliveira. Der Portugiese wurde ungewollt auf seiner Heimstrecke von einem Fahrer zu Boden geworfen, den das Publikum mit einem lauten Pfeifkonzert bestrafte.

Márquez reagierte auf das Pfeifkonzert, indem er sich zuerst um den gestürzten Kollegen kümmerte und mit gefalteten Händen um Verzeihung bat. Später suchte er das RNF-Team auf, um sich persönlich zu entschuldigen und erneut mit gefalteten Händen um Vergebung von den Fans zu bitten, die ihn von der Haupttribüne aus ausbuhten.

Die Folgen des Unfalls

Die Geschichte endete hier jedoch nicht. Leider wurden sowohl Oliveira als auch Márquez verletzt und mussten für mehrere Rennen aussetzen. Dies führte zu einer noch nie dagewesenen Situation. Das Panel der Kommissare bestrafte Márquez mit zwei Long-Lap-Strafen, die er im nächsten Rennen in Argentinien absitzen sollte.

Als bekannt wurde, dass Márquez in Argentinien ausfallen würde, überarbeiteten die Stewards die Strafmitteilung und erklärten, dass Márquez die beiden Long Laps in seinem nächsten Rennen absolvieren würde. Diese Regeländerung wurde von Honda angefochten, die sich an das Berufungsgericht wandten. Vor dem GP von Frankreich gab das Gericht Honda Recht und die Strafe wurde aufgrund seiner Nichtteilnahme am GP von Argentinien aufgehoben.

Ein Neuanfang für Márquez

Nach seiner Handgelenksverletzung kehrte Márquez in Le Mans zurück, gefolgt von einer Saison voller Enttäuschungen, ohne Siege, mit einem Rekord von 28 Stürzen in einem Jahr und zwei weiteren Ausfällen in Assen und Sachsenring. Doch das ist Vergangenheit. Beim GP von Katar hat Márquez bereits bewiesen, dass das Leben auf einer Ducati einfacher ist. Obwohl er sich noch an sein neues Motorrad gewöhnen muss, startete er die Saison mit einem fünften Platz am Samstag und einem vierten Platz am Sonntag, hinter Bagnaia, Binder und Martinator.