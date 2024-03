Jorge Martín startet mit beeindruckendem Tempo in MotoGP-Saison 2024

Jorge Martín, der Schnellste des ersten Trainings in Katar, ist mit einem beeindruckenden Tempo in die MotoGP-Saison 2024 gestartet und hat damit die letzten Zweifel aus der Vorsaison beseitigt. Trotz einiger Vibrationen auf seiner Ducati, denen er keine Bedeutung mehr beimisst, ist Martín in hervorragender Form.

„Die Empfindungen waren besser als beim Test, was die Vibrationen angeht, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, obwohl ich immer noch etwas spüre, aber es ist etwas ganz Normales, etwas, das wir schon in der Vergangenheit hatten und das mich nicht beunruhigt“, sagte Martín.

Technische Verbesserungen an der Ducati

Martín berichtete, dass es viele Änderungen in Bezug auf die Elektronik gegeben habe. „Ich denke, sie haben viel Arbeit in diesen Bereich gesteckt, denn es war ein kleines Problem, das die Elektronik stark beeinträchtigte, weil sie anfing, das Gegenteil von dem zu bewirken, was sie eigentlich tun sollte. Ich denke, das war der Schlüssel, und wir haben tausend Ideen, um zu testen, ob diese starke Vibration anhält, aber heute war es nicht sehr ernst, also bin ich beruhigt“, erklärte er.

Laut seinem Teammanager Gino Borsoi handelte es sich um eine Vibration, die bei allen Ducatis auftrat, aber bei Martín war sie noch ausgeprägter.

Optimistischer Blick auf Rennen in Katar

Über den intensiven Tag, der sie am Samstag erwartet, sagte Martín: „Der Tag wird in der Tat schwierig werden. Wenn man sich qualifiziert, ändert sich nicht viel, denn es ist ähnlich wie vor zwei Jahren, als ob es ein FP3 wäre, aber wie man sich qualifiziert... Es stimmt, dass man jetzt den Sprint hat, aber wir sind daran gewöhnt. Es ist ein Tag und man muss ihn überstehen. Wir hoffen, so gut wie möglich abzuschneiden, um die Saison gut zu beginnen, und wenn ich ein gutes Qualifying hinbekomme, denke ich, dass ich einer der Stärksten bin, um für das morgige Rennen zu kämpfen, also lasst es uns angehen.“

Martín über Pedro Acosta