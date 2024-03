Morbidellis Triumphales Comeback: Medizinische Freigabe für Katar-GP und Debüt mit Ducati

Es ist Rennwoche, und obwohl dies für jeden der Fall sein sollte, war das Pramac-Team bestrebt, eine ärztliche Genehmigung zu erhalten, um mit einem vollständigen Aufgebot zum ersten Event des Jahres zu reisen. Franco Morbidellis Teilnahme am Katar-GP stand in Frage, nachdem der Italiener am 30. Januar bei einem privaten Ducati SBK-Event in Portimao unglücklich verunglückt war. Er erlitt ein kleines Blutgerinnsel in seinem Kopf, was ihn daran hinderte, an der MotoGP-Vorsaison teilzunehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erstes Rennen mit Ducati nach fünf Jahren bei Yamaha

Morbidellis Debüt mit der Ducati GP24, nach fünf Jahren bei Yamaha, war ursprünglich für den 6. Februar in Sepang geplant. Nach einer ersten Verschiebung und wenn alles gut geht, wird dieser Moment am kommenden Freitag in Losail stattfinden. Pramac bestätigte, dass ihr neuer Fahrer gestern nach einer Untersuchung die medizinische Freigabe erhalten hat. Dies bestätigt Morbidellis Aussagen während der Projektpräsentation. "Mir geht es gut, ich habe mich erholt. Aber es ist eine Verletzung, die respektiert werden muss, und wir werden tun, was die Ärzte sagen", sagte der Römer damals und hat sein Wort gehalten. Nachdem er die Freigabe erhalten hat, ist er nun auf dem Weg nach Katar, wo er in dieser Saison sein Debüt geben wird.

Letzter medizinischer Check vor dem Rennen

Er hat nur noch einen letzten Test vor sich, den er am kommenden Donnerstag mit den Ärzten der Rennstrecke absolvieren muss, sobald er wieder im Fahrerlager ist. Dr. Ángel Charte, der Arzt der Weltmeisterschaft, muss Morbidelli die endgültige Freigabe für sein Debüt am Lenker einer Desmosedici geben. Er wird sich an das neue Modell gewöhnen müssen, denn wenn der Italiener wieder auf das Motorrad steigt, wird er dies ohne Bezug zu einem für ihn völlig neuen Prototyp tun.

Zum ersten Mal seit 2022 könnte das MotoGP-Startfeld komplett sein

Mit Morbidelli könnte das MotoGP-Startfeld zum ersten Mal seit 2022 wieder komplett sein. In der vergangenen Saison waren bei keinem einzigen der 41 Rennen (inklusive der Sonntags- und Sprintrennen und der Absage von Australien) alle 22 offiziellen Fahrer in der Startaufstellung zu finden. Das Jahr 2023 war von Verletzungen geprägt und es ist das erste Mal seit damals, dass die MotoGP nicht auf Test- oder Ersatzfahrer zurückgreifen muss, um ihr Aufgebot zu vervollständigen.

{ "placeholderType": "MREC" }