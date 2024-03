Spaniens Dominanz in der MotoGP: Neue Ära mit Fermín Aldeguer und Ducati

Die Stars der Meisterschaft haben wenig dagegen einzuwenden, da sie verstehen, dass es keinen besseren Ort als Spanien gibt, um als Rennfahrer zu wachsen und sich auszubilden. Aleix Espargaró fasste in Portimao das allgemeine Gefühl zusammen, das die Verpflichtung von Aldeguer weckt, dessen Vertrag mit Ducati auf zwei plus zwei Jahre lautet. Er sagte: „Die MotoGP könnte die spanische Meisterschaft sein.“

Die neue Ära der MotoGP

Dies wurde mitten in der Herrschaft von Francesco Bagnaia gesagt, dem Champion der Königsklasse der letzten zwei Jahre. Bagnaia erinnert daran, dass er als Kind nach Spanien ziehen musste, um sich als Fahrer zu verbessern. Er versteht die Entscheidung seines Teams, auf den jungen Spanier zu setzen: "Fermín ist einer der schnellsten Fahrer der neuen Ära. Letztes Jahr hat er in der zweiten Saisonhälfte unglaubliche Dinge getan. Es gab ein Rennen, das mich sehr beeindruckt hat. In der Qualifikation auf Phillip Island fuhr er eine Rundenzeit, die vor ein paar Jahren für die zweite oder dritte Startreihe in der MotoGP gereicht hätte. Ich glaube, wenn er und sein Umfeld ruhig bleiben und Schritt für Schritt vorgehen, hat er das Potenzial, sich stark zu zeigen."