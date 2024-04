Dani Pedrosa kämpft mit Startschwierigkeiten beim Spanien GP

Der KTM-Testfahrer Dani Pedrosa hatte einen schwierigen Start in den Großen Preis von Spanien und konnte nicht an seine Leistung aus dem Vorjahr anknüpfen. Mit 38 Jahren verpasste er dieses Mal den direkten Zugang zur Q2 und landete auf dem 14. Platz, 0,9 Sekunden hinter Bagnaia. Ein Sturz während des Trainings erschwerte seine Situation zusätzlich.

„Wir haben heute Morgen gut angefangen, positiv. Aber am Nachmittag lief es nicht gut, wir hatten einige Probleme und konnten nicht die gleiche Leistung bringen. Es ist schade, dass wir nicht direkt in die Q2 kommen konnten“, sagte Pedrosa.

"Ich hatte einen kleinen Sturz in Kurve 2 mit dem Motorrad, mit dem ich mich gut fühlte. Das andere Motorrad hatte Probleme, es lief nicht so gut wie das erste und es war sehr schwierig, mich danach ein wenig zu erholen und am Ende der Session eine gute Runde zu fahren. Aber gut, heute Nachmittag lief nicht alles perfekt und das war's. Wir werden morgen versuchen, die Informationen, die wir heute verpasst haben, zusammenzutragen und es erneut zu versuchen."

Die KTM-Performance: Licht und Schatten

Auf die Frage, wie er erklären könne, dass die einzige KTM in der Q2 die von Acosta sei, antwortete Pedrosa: "Pedro ist gerade in einer sehr guten Phase und zeigt, dass das Motorrad gut läuft, was für uns positiv ist. Binder hatte einen Sturz mit dem letzten Reifen, vielleicht hätte er sich verbessern können. Ich kann nicht mehr dazu sagen."

Als er gefragt wurde, ob er Acosta an diesem Wochenende hilft oder leitet, verneinte er dies entschieden: "Nein, überhaupt nicht." Und zu dem Vorfall, bei dem sie fast in Kurve 1 kollidierten, erklärte er: "Ich habe die erste Kurve verpasst und als ich mich umdrehte, sah ich, dass er es auch getan hatte. Ich weiß nicht wirklich, was dort passiert ist."

Pedrosa: Pilot und Testfahrer zugleich

Auf die interessante Frage, ob er den Tag als Fahrer oder Testfahrer erlebt habe, antwortete Pedrosa: "Beides. Wir versuchen, das Motorrad abzustimmen. Wenn man mit all diesen Fahrern und auf diesem Niveau auf die Strecke geht, muss man als Fahrer agieren. Aber gleichzeitig hatten wir einige Probleme mit dem Motorrad und wir werden nun Informationen sammeln und sehen, was wir tun können."

Was die Q1 betrifft, so glaubt Pedrosa, dass man abwarten muss, "denn es könnte sogar regnen. Ich weiß nicht, inwiefern. Es scheint, dass es heute Nacht regnen könnte und dass wir morgen früh Regen haben oder die Strecke nicht so sein könnte wie heute."

