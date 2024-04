Junges MotoGP-Talent Pedro Acosta glänzt erneut in Jerez und strebt Pole Position an

Der junge MotoGP-Fahrer Pedro Acosta hat bei den ersten Runden in Jerez erneut seine Klasse unter Beweis gestellt. Als bester Fahrer seiner Motorradmarke und einziger Mattighofener mit direktem Zugang zur Q2, gewinnt er trotz seiner Rookie-Status immer mehr an Bedeutung in seiner Klasse. Mit einem sechsten Platz und nur 0,4 Sekunden Rückstand auf den Spitzenreiter startete der „Tiburón de Mazarrón“ ins Rennen.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Es lief gut. Wie ich immer sage, ist das FP1 die schwierigste Session des gesamten Wochenendes für uns, aber wir haben es gut gemeistert", sagte Acosta. "Am Nachmittag haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, die ziemlich gut funktioniert haben. Wir haben einen kleinen Schritt gemacht, auch in Bezug auf das Tempo, und ein wenig im Hinblick auf das Rennen geplant, um nicht den Stress zu haben, den wir in Amerika in der Startaufstellung hatten. Ich denke, alle werden mehr oder weniger denselben Weg gehen. Wir arbeiten Schritt für Schritt gut."

Acosta bleibt bescheiden

Auf die Frage, wie er es schafft, der einzige KTM-Fahrer zu sein, der es in die Q2 geschafft hat, während die drei offiziellen Fahrer ausgeschieden sind, bleibt Acosta bescheiden: "Nun, Binder hätte es geschafft. Ich denke, wir machen einen guten Job, wir nehmen es ruhig und ohne Eile, was ich glaube, was mich in meinem ersten Jahr in der Moto2 ein wenig gekillt hat, alles zu schnell gewinnen zu wollen. Jetzt gehen wir ruhig vor, wir verbessern die Maschine nach und nach, hier haben wir wieder den Sattelschwamm gewechselt, wir haben auch die Lenkeröffnung geändert... Wir sind noch dabei, die Maschine anzupassen, die Ergonomie usw. Schritt für Schritt nähern wir uns dem Punkt, den wir erreichen wollen."

Acosta und die Herausforderungen

Acosta gab zu, dass er versucht hatte, Pecco in der letzten Runde zu folgen: „Ja, am Ende muss jeder seine Karten spielen, und ab und zu hat derjenige, der den Joker hat, einen Vorteil. Wir werden versuchen, immer diese vier Joker im Deck zu haben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Bezzecchi störte ihn in der letzten Runde "ein wenig am Ende, aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Ich denke, wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir heute waren, um uns für morgen zu verbessern, denn ich weiß, dass es noch viele Punkte auf der Strecke gibt, an denen ich nicht so fahre, wie ich eine MotoGP fahren sollte. Schritt für Schritt, hoffentlich können wir heute Nachmittag etwas verbessern und es morgen umsetzen."

Die Zukunft und die Pole Position

Auf die Frage, ob er sich morgen im Kampf um die Pole Position oder die erste Reihe sieht, sagte er: "Wir müssen abwarten, wie der Tag beginnt. Es wird nicht einfach sein und es ist Regen vorhergesagt. Es stimmt, dass wir in Katar unter Wasser nicht schlecht waren, aber wir müssen sehen, wie wir uns hier fühlen."

Insgesamt zeigt sich Pedro Acosta als junger, aber entschlossener Fahrer, der bereit ist, die Herausforderungen der MotoGP anzunehmen und sich stetig zu verbessern. Seine Leistung in Jerez ist ein weiterer Beweis für sein Talent und seine Entschlossenheit, sich in der Welt des Motorradrennsports zu behaupten.

----

{ "placeholderType": "MREC" }