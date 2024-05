Ducati vor Schlüsselentscheidung: Wer wird Bagnaias Partner in der MotoGP-Saison?

Ducati steht vor einem der entscheidendsten Momente der MotoGP-Saison. Obwohl der Große Preis von Italien (31. Mai bis 2. Juni) nicht unbedingt ausschlaggebend sein muss, ist es oft der Zeitpunkt, an dem die Aufstellung für die nächste Saison entschieden wird. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es Ankündigungen geben wird, da es noch offene Fragen zu klären gibt, aber zumindest wird eine Entscheidung über die Fahrer getroffen, die in jedem Team zusammenarbeiten werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Fall von Ducati, mit Bagnaia bis 2026 unter Vertrag, bleibt in der offiziellen Box nur die Frage, wer den amtierenden Champion begleiten und das rote Trikot tragen wird. Für diesen einen Platz gibt es drei Kandidaten: Márquez, Martín und Bastianini. Die Reihenfolge ist kein Indikator für die Wahrscheinlichkeit, sondern nur eine einfache Erwähnung der drei Fahrer, die um die Ehre in Bologna kämpfen.

Die schwierige Entscheidung von Ducati Corse

Dall’Igna, der Direktor von Ducati Corse, wird in diesem Fall die Entscheidung treffen müssen, wer Bagnaia's Partner sein wird. Er spürt "das Gefühl der Verantwortung für die Zukunft von Fahrern wie Bastianini, Martín und Márquez". Derzeit wird der Dreikampf auf dem Asphalt ausgetragen und bei Borgo Panigale versucht man, "ihnen das bestmögliche Material zu geben, damit sie in diesen Rennen gut abschneiden können", obwohl "der Unterschied zwischen der GP23 (von Márquez) und der GP24 (von Martín und Bastianini) in diesem Jahr etwas größer ist als in den vorherigen Jahren". Aber das wird auch berücksichtigt.

Die Absicht des italienischen Herstellers ist es, das Gleichgewicht zugunsten des besten Kandidaten zu kippen, in einer Zeit, in der jede Bewegung beobachtet wird und "wie auch immer, wir werden einigen wichtigen Fahrern absagen müssen. Es ist eine Entscheidung, die mir schon beim Gedanken daran die Beine zittern lässt", gesteht Dall’Igna.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mehr Konkurrenz in dieser Saison

Er blickt auf eine nicht allzu ferne Zukunft, in der er hofft, dass seine Fahrer nicht nur gegen ihre Markenkollegen, sondern auch gegen andere Akteure antreten müssen. Denn "in diesem Jahr gibt es mehr Konkurrenten von anderen Marken", wie Aprilia und KTM, die der italienische Ingenieur auch als Rivalen zählt. "Es wird also noch schwieriger."