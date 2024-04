Marc Márquez bei Ducati: Spannung trotz technischer Hürden und Titelambitionen

Mit dem Wechsel von Marc Márquez zu Ducati wurden viele Fragen aufgeworfen. Was könnte der Spanier mit der italienischen Maschine erreichen? Könnte der achtmalige Champion den Unterschied zwischen dem 2023er Prototyp und der für 2024 vorbereiteten Desmosedici von Borgo Panigale minimieren?

Von Anfang an positionierte sich der Ilerdense als Alternative zu den offiziellen Prototypen. Trotz einer Anpassungsphase war er in der Lage, um Podiumsplätze zu kämpfen und in Austin, nach dem zweiten Platz im Sprint, kam er einem Sieg nahe, der ihm nur durch einen technischen Fehler im Bremssystem verwehrt blieb.

Márquez zeigt Form trotz Fehlern

Auf dem Circuit of the Americas fand Márquez zu der Form zurück, die er mit seinem Wechsel zu Ducati wiedererlangen wollte. „Er hat gezeigt, dass er trotz eines Fehlers immer noch in Topform ist“, betont Claudio Domenicali, CEO der italienischen Marke, gegenüber GPone.

Der italienische Manager zeigt sein Vertrauen in das Potenzial des achtmaligen Champions und würdigt das, was er mit einem Prototypen erreicht hat, dessen Schwächen er im Vergleich zum aktuellen Modell einräumt: "Er fährt mit einer GP23 und man muss seine Leistung mit denen vergleichen, die das gleiche Motorrad haben wie er (er ist der Beste in der Tabelle mit diesem Bike). Der Unterschied zwischen der GP23 und der GP24 ist größer als in der Vergangenheit. Aber mit all dem hat Marc ein hervorragendes Rennen gefahren. In Austin war er stark, er stürzte, als er in Führung lag. Aber das ist die Welt des Rennsports und wir sind froh, ihn bei uns zu haben."

Ducati im Rampenlicht

Mit der Ankunft von Márquez bei Borgo Panigale rückte die italienische Marke permanent ins mediale Rampenlicht, obwohl Ducati bereits durch die Leistung seiner Maschine auf dem Asphalt für Gesprächsstoff sorgte. Sie gewannen in Katar mit Bagnaia, wiederholten den Sieg in Portimao mit Martín und schafften es in Austin, trotz "nicht dem bestmöglichen Rennen" (der Sieg ging an Aprilia's Maverick), drei Desmosedici in die Top-5 zu bringen. "Offensichtlich können wir nicht alle Rennen gewinnen, sonst beschweren sich die Journalisten, dass es eine Ein-Marken-Meisterschaft ist", scherzte Domenicali, bevor er daran erinnerte, dass "diese Meisterschaft sehr lang ist".

Ducati strebt nach Wiederholung des Titelgewinns

Das Ziel in Bologna ist nichts anderes als die Verteidigung der Meisterschaft, die Bagnaia in den letzten beiden Saisons nach Italien gebracht hat. Obwohl Domenicali zugibt, dass „Ducati dieses Jahr mit einem Handicap antritt“, bleiben die Gefühle im Boxenbereich positiv.

Doch welches Handicap meint der CEO von Borgo Panigale? Er bezieht sich auf das neue System der Zugeständnisse: "Sie haben allen außer Ducati Vorteile geboten. Unsere Rivalen können 'Wildcards' einsetzen (KTM hat bereits Pedrosa in Jerez und Pol in Mugello bestätigt), um das Motorrad zu entwickeln und darüber hinaus haben wir auch die Anzahl der Reifen begrenzt." Für den Italiener ist es, als ob sie "mit einem Rucksack auf dem Rücken" konkurrieren würden, aber das ist nur eine Motivation "um schneller zu sein als zuvor".

