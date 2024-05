MotoGP-Vertrag verlängert: TT Circuit Assen bleibt bis 2031 Rennstrecke der Weltmeisterschaft

Assen: Ein langjähriger Gastgeber der MotoGP

Der TT Circuit Assen ist zudem die Rennstrecke, die am längsten Große Preise in der MotoGP-Weltmeisterschaft ausrichtet. Der erste fand in der Eröffnungssaison 1949 statt, ein Rekord innerhalb der Meisterschaft, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert.