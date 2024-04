MotoGP-Legenden im Boxring: Lorenzo fordert Pedrosa zu Duell heraus

Pedrosa bestätigte gegenüber AS , dass er tatsächlich in den Ring steigen wird, um gegen Lorenzo anzutreten. Aleix Espargaró hingegen glaubt, dass die beiden nur für ein Interview im Ring zusammenkommen werden.

Wer hat die Nase vorn?

Die ungewöhnliche Herausforderung hat für viel Gesprächsstoff in der MotoGP-Szene gesorgt. Sowohl Acosta als auch Martín, die nach ihrer Meinung gefragt wurden, sehen Pedrosa als Sieger. Acosta begründet seine Wahl so: "Ich glaube, Dani gewinnt, weil Jorge nicht in seiner besten körperlichen Verfassung ist. Er trainiert zwar viel, aber in dem Video sah man, wie er schwitzte. Er muss sich verbessern, er braucht mehr Zeit. Wenn wir ihm etwas Zeit geben, könnte er uns überraschen."