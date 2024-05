Wechselt Jorge Martín zu Ducati?

Die Bestätigung dieser Personalie wird bald erwartet, zwischen den nächsten beiden Rennen in Mugello und Assen. Ein Vertrauter von Martín äußerte sich vorsichtig optimistisch: „Bis ich ihn nicht in Rot gekleidet und auf dem Motorrad sehe, werde ich es nicht glauben.“ Diese Skepsis rührt von früheren Erfahrungen her, als Martín trotz Vertragsangeboten letztendlich weitere zwei Jahre beim Prima Pramac Team verblieb.