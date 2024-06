Martín wechselt überraschend zu Aprilia - neuer Leitwolf nach Márquez Absage

Das MotoGP-Fahrerkarussell hat sich am vergangenen Wochenende in Mugello rasant gedreht. Ducati hatte bereits im Vorfeld klargestellt, dass der Italien GP keine entscheidende Deadline für ihre Fahrerentscheidungen sei - dennoch führte das Tauziehen zwischen Jorge Martín und Marc Márquez zu einer unerwarteten Wendung.

Entscheidende Gespräche und ein schneller Abschluss

In einem Interview erklärte Espargaró, wie es zu dem Wechsel kam: „Jorge und sein Manager, Albert (Valera), merkten, dass die Option Ducati nicht so sicher war, wie sie dachten. Also begannen sie, mit verschiedenen Marken zu sprechen. Er kam zu mir in mein Motorhome, und wir sprachen bis Mitternacht. Ich erklärte ihm, dass Aprilia die beste Option für ihn sei. Glücklicherweise konnte ich ihn überzeugen.“