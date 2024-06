MotoGP 2024: Spannende Transfermarkt-Überraschungen und Vertragsverlängerungen

Die MotoGP-Saison 2024 hat nicht nur auf der Rennstrecke für Spannung gesorgt, sondern auch abseits davon. Fast alle Verträge der Fahrer liefen am Ende dieser Saison aus, was zu einer der aufregendsten Transferperioden der letzten Jahre führte. Besonders im Fokus standen dabei die Verhandlungen um die großen Namen wie Pecco Bagnaia und Marc Márquez sowie die aufstrebenden Talente wie Jorge Martín.

Ducati war das Team, das den Transfermarkt zunächst blockierte und dann als Erstes aktiv wurde. Noch vor Beginn der Saison sicherten sie sich die Dienste ihres zweifachen Weltmeisters Bagnaia bis 2026, ein klares Zeichen des Vertrauens in den italienischen Star. Die Suche nach einem Teamkollegen gestaltete sich jedoch schwieriger. Enea Bastianini, Jorge Martín und Marc Márquez standen zur Auswahl, doch es war nicht möglich, alle drei in der Fabrik zu halten.

Abseits von Ducati gab es weitere bedeutende Entwicklungen. Trotz einer tiefen Krise erneuerte Fabio Quartararo seinen Vertrag mit den Japanern bis 2026, beeindruckt von den Veränderungen im Team seit Jahresbeginn. Bei Honda sind die Dinge noch nicht ganz so klar. Mit Ausnahme von Luca Marini und Johann Zarco, die Verträge über 2024 hinaus haben, ist die Zukunft anderer Fahrer wie Joan Mir und Takaaki Nakagami noch ungewiss.

Der Markt für 2025 sieht bereits interessant aus. Fermín Aldeguer wird in die MotoGP aufsteigen und hat bereits einen Vertrag mit Ducati, allerdings ist noch unklar, in welchem Team er landen wird. Das Pramac-Team steht kurz davor, eine Vereinbarung mit Yamaha zu treffen, um deren Satellitenteam zu werden, was für Aldeguer eine Option sein könnte.