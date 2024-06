Schwieriges Comeback für Schrötter: "Alles völlig anders"

von SID 29.06.2024 • 10:19 Uhr Er habe sich bei seinem ersten Run gefühlt "als wäre ich noch nie in meinem Leben Moto2 gefahren", sagte der Ersatzmann in Assen.

Nach seinem ernüchternden Comeback war Marcel Schrötter ziemlich ratlos. "Alles ist einfach völlig anders", sagte der Motorrad-Pilot zu seinen ersten Trainingsrunden in Assen, "es war definitiv kein einfacher Start in das Wochenende für mich." Mehr als Platz 27 war beim Großen Preis der Niederlande am Freitag nicht drin gewesen. Am Samstag lief es kaum besser, Schrötter lag am Vormittag als 25. fast zwei Sekunden hinter der Spitze.

Im Red Bull KTM Ajo-Team ist Schrötter als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü in der Moto2 dabei. Der 31-Jährige aus Vilgertshofen, von 2013 bis 2022 als Fixstarter in der mittleren der drei WM-Klassen unterwegs, wird auch am kommenden Wochenende das Heimrennen auf dem Sachsenring bestreiten. Doch bis dahin wartet eine Menge Arbeit.

Er habe sich bei seinem ersten Run gefühlt "als wäre ich noch nie in meinem Leben Moto2 gefahren", sagte Schrötter, der eigentlich in der Supersport-WM unter Vertrag steht. Die Unterschiede seien verglichen mit dieser Serie "riesig. Ich fand es schwierig, mich in so kurzer Zeit einzuarbeiten, zu verstehen, worauf es ankommt, und auch meinen Fahrstil zu ändern, was aber nicht mit einem Fingerschnippen geht."