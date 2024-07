Honda in der Krise: Joan Mir fordert dringende Lösungen und radikale Änderungen

von SPORT1-AI 10.07.2024 • 12:02 Uhr Honda steckt in der Krise: Joan Mir fordert dringende Lösungen nach einem punktelosen Rennen am Sachsenring und radikalen Setup-Änderungen ohne Erfolg.

Die Situation bei Honda ist mittlerweile kaum noch tragbar. In allen Ranglisten auf den letzten Plätzen und mit Problemen, die sich nicht nur nicht lösen, sondern weiter verschärfen, ist die fehlende Reaktion der Japaner kaum verständlich. Die Marke mit dem goldenen Flügel liefert ihren offiziellen Fahrern seit Jahresbeginn dieselben Teile, und nach einem besonders schwierigen Wochenende auf dem Sachsenring hat Joan Mir die Geduld verloren.

Joan Mir ohne Punkte am Sachsenring

Der Mallorquiner überquerte am vergangenen Sonntag die Ziellinie ohne Punkte auf dem 18. Platz, was in dieser Saison bisher nicht vorgekommen war. Trotz der schlechten Lage der Fabrik hatte der Weltmeister von 2020 jedes Mal, wenn er die Zielflagge sah, Punkte erzielt. Nur Stürze hinderten ihn daran, seine Position in der Gesamtwertung weiter auszubauen. Doch selbst die Konzessionen scheinen einer Marke, die sich so stark wie nie zuvor in ihrer Geschichte festgefahren hat, nicht zu helfen.

Radikale Setup-Änderungen ohne Erfolg

Verzweifelt auf der Suche nach Verbesserungen, während er auf neue Teile aus der Fabrik wartet, probierte Mir in Deutschland ein völlig radikales Setup, das jedoch wenig brachte. Tatsächlich kehrte er für das Rennen am Sonntag zur ursprünglichen Konfiguration zurück, um weiter mit einem Motorrad zu kämpfen, das immer instabiler wird. „Wir hatten nach dem Rennen ein wichtiges Treffen, weil eine Reihe von Problemen aufgetreten sind, die mich daran hinderten, Druck zu machen. Es war ein schwieriges Wochenende für Honda und besonders für mich. Ich konnte keinen Spaß haben. Das Motorrad bewegte sich viel. Ich hatte viele Bewegungen und viele Schreckmomente, ich wäre fast mehrmals gestürzt, ohne 100 Prozent zu geben“, erklärte Mir.

Dringende Krisensitzung bei Honda

Frustriert über die Situation und in der Hoffnung, die Vielzahl an Problemen zu verstehen, die er beim Rennen in Deutschland hatte, rief Mir am vergangenen Sonntagnachmittag eine dringende Sitzung mit dem gesamten technischen Team von Honda ein und ließ das übliche Treffen mit der Presse ausfallen. Die Sitzung dauerte mehrere Stunden, und anschließend gab das Team eine Erklärung des Mallorquiners heraus, der trotz der aktuellen Schwierigkeiten eine Vertragsverlängerung mit HRC erwartet.

Analyse und Hoffnung auf neue Updates

„Wir müssen alles gut analysieren und offen sein, versuchen zu verstehen, warum wir hier so viel gelitten haben, von der ersten bis zur letzten Runde. Vielleicht haben wir eine Idee, weil wir am ersten Tag ein völlig anderes Motorrad ausprobiert haben, das nicht die richtige Richtung war“, analysierte Mir, der weiterhin auf neue Updates von Honda wartet, die erst nach der Sommerpause eintreffen werden.

Über die Änderung der Motorradkonfiguration erklärte er weiter: „Das erste Mal, dass wir das Motorrad mehr oder weniger in die Richtung der anderen brachten, war im Rennen, also hatte ich ein völlig anderes Motorrad, es war meine erste Sitzung mit diesem Motorrad. Es gab viele Dinge zu justieren. Aber ich will keine Ausreden suchen, wir werden hart arbeiten, um die Situation zu drehen. Wenn wir beim nächsten Rennen stärker sind, wird sich niemand mehr daran erinnern.“