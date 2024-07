MotoGP-Sensation: Jorge Martín bricht Sachsenring-Rekord im Qualifying**

Raúl Fernández beeindruckt erneut

Weitere starke Leistungen in Q2

Auch Álex Márquez und Maverick Viñales konnten die 1:20-Marke knacken. Márquez, der für das Gresini-Team fährt, erzielte eine Zeit von 1:19.9 und lag damit eine halbe Zehntelsekunde vor Viñales von Aprilia. Insgesamt befanden sich zwölf Fahrer auf der Strecke, wobei Raúl Fernández, wie bereits in Q1, allein startete.

Q2 beginnt: Kampf um die Pole-Position

Mit dem Start von Q2 begann der Kampf um die Pole-Position für den Großen Preis von Deutschland. Stefan Bradl entschuldigte sich bei einem wütenden Marc Márquez, der seine Chancen auf eine bessere Platzierung verloren hatte. Márquez, der 13. wurde, muss nun in seinem Lieblingsrennen aufholen.

Entscheidung in Q1: Márquez scheitert knapp

Die erste Qualifikationsrunde (Q1) endete mit einer Überraschung: Raúl Fernández und Marco Bezzecchi schafften den Sprung in Q2, während Marc Márquez auf Platz 13 landete und somit die nächste Runde verpasste. Márquez hatte sich auf der Strecke mit Stefan Bradl in die Quere gekommen, was ihn wertvolle Zeit kostete.