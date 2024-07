Pedro Acosta: Das spanische Wunderkind erobert die MotoGP**

von SPORT1-AI 23.07.2024 • 14:52 Uhr Pedro Acosta, das spanische Wunderkind der MotoGP, beeindruckt mit Podiumsplätzen und Rekorden. Experten loben sein Talent und seine schnelle Anpassung.

Pedro Acosta, der junge Spanier aus Puerto de Mazarrón, sorgt in der MotoGP-Weltmeisterschaft für Furore. Mit 110 Punkten liegt er derzeit auf dem sechsten Platz und ist damit der beste Fahrer im KTM-Team. Bisher konnte Acosta drei Podiumsplätze in Sprintrennen (Spanien, Katalonien und Italien) und zwei Podiumsplätze in Hauptrennen (Portugal und Austin) einfahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hohe Erwartungen übertroffen

Carlos Ezpeleta, der Sportdirektor der MotoGP, lobt Acosta in den höchsten Tönen: „Er zeigt, wie gut es war, starke Nachwuchsklassen im Meisterschaftssystem zu haben. Die Erwartungen an ihn waren hoch, aber er übertrifft sie auf allen Ebenen. Ich gratuliere ihm, denn er ist bereits ein bedeutender Teil der Weltmeisterschaft.“

Rekorde in Serie

Acosta hat bereits mehrere Rekorde gebrochen. Er ist der einzige Fahrer im 21. Jahrhundert, der in seinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft (Moto3, 2021) gewinnen konnte. Zudem ist er der jüngste spanische Weltmeister der Geschichte und der jüngste Fahrer, der in der MotoGP zwei Podiumsplätze in Folge und eine schnellste Rennrunde erzielt hat.

Der Aufstieg eines Talents

Bei KTM ist man sich der Qualität des jungen Murcianers bewusst. Pit Beirer, der Direktor des österreichischen Teams, erinnert sich an Acostas Anfänge in der Königsklasse des Motorradrennsports: „In Katar sagten ihm alle: ‚Du bist ein Rookie, nimm es ruhig, es ist dein erstes Jahr.‘ Danach kam er zu mir und sagte, ich solle allen sagen, sie sollen aufhören, ihn Rookie zu nennen. Er sei bereits ein MotoGP-Fahrer und wolle seine Arbeit machen. Ich habe ihn nie wieder Rookie genannt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Höchstes Lob von Teamchefs und Legenden

Hervé Poncharal, der Direktor des Red Bull GasGas Tech3-Teams, ist ebenfalls voll des Lobes: „Acosta ist der beste Fahrer, mit dem wir je gearbeitet haben.“ Auch MotoGP-Legenden wie Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa erkennen das außergewöhnliche Talent des Spaniers an. Lorenzo erklärt in der DAZN-Sendung „Decoded“, was Acosta von anderen Fahrern unterscheidet: „Die Vorbereitung, die tausenden Stunden, die er seit seiner Kindheit auf dem Motorrad verbracht hat, auch auf großen Maschinen. In seinem Alter haben die anderen Fahrer nur halb so viele oder dreimal weniger Stunden Training und Vorbereitung.“

Ein Rat für die Zukunft

Dani Pedrosa, der eng mit Acosta zusammenarbeitet, weiß, dass sich der junge Fahrer in jeder neuen Kategorie schnell wohlfühlt: „Er ist es gewohnt, auf kleinen Strecken mit großen Motorrädern zu arbeiten.“ Sowohl Lorenzo als auch Pedrosa geben Acosta jedoch einen wichtigen Rat mit auf den Weg: Vorsicht bei Stürzen.