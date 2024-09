MotoGP-Kalender: 22 Rennen in 18 Ländern

Auch im neuen Jahr sollen in der Motorrad-Weltmeisterschaft 22 Läufe stattfinden. 18 Länder auf fünf Kontinenten gehören zur Reiseroute, das geht aus dem provisorischen Rennkalender hervor, den die MotoGP am Donnerstag veröffentlichte. Für die laufende Saison waren ursprünglich ebenfalls 22 Stationen (Rekord) vorgesehen, doch Kasachstan und Indien mussten gestrichen werden.

Erstmals in der WM-Geschichte steigt der Auftakt in Thailand. Vom 28. Februar bis 2. März 2025 wird auf dem Chang International Circuit in Buriram gefahren. Der erste Lauf wird seit mehr als 25 Jahren wieder in Südostasien ausgetragen. 1999 war der Startschuss in Sepang/Malaysia erfolgt.