MotoGP-Kontroverse: Espargaro kritisiert Stewards nach Bastianinis umstrittenem Sieg

Aleix Espargaro kritisiert die MotoGP-Stewards scharf für ihre Untätigkeit nach Bastianinis umstrittenem Manöver gegen Martin in Misano, das zu hitzigen Debatten führt.

Aleix Espargaro kritisiert die MotoGP-Stewards scharf für ihre Untätigkeit nach Bastianinis umstrittenem Manöver gegen Martin in Misano, das zu hitzigen Debatten führt.

Aleix Espargaro von Aprilia hat die MotoGP-Stewards für ihre Entscheidung scharf kritisiert, Enea Bastianini nach dessen Kollision mit Jorge Martin beim Großen Preis der Emilia Romagna ungeschoren davonkommen zu lassen. Der Ducati-Werksfahrer Bastianini versuchte auf der letzten Runde des Rennens in Misano einen riskanten Überholmanöver gegen den langjährigen Rennführer Martin, was zu einem Kontakt zwischen den beiden in Kurve 4 führte.