MotoGP: Martin beendet Krise

Jorge Martin hat im Titelkampf der MotoGP zurückgeschlagen. Der Spanier gewann das Hauptrennen in Lombok/Indonesien souverän und baute seinen Vorsprung in der WM auf Titelverteidiger Francesco Bagnaia, der nach einer Aufholjagd zumindest Dritter wurde, bei fünf ausstehenden Rennwochenenden auf 21 Punkte aus. Im Sprint am Samstag war Martin noch gestürzt, sein italienischer Ducati-Markenkollege Bagnaia hatte triumphiert und war dicht an ihn herangerückt.