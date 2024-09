MotoGP: Motorenstopp ab 2027 – Neue Regeln und Ausnahmen für Honda & Yamaha

Die Grand-Prix-Kommission der FIM plant, die Entwicklung der MotoGP -Motoren bis 2027 einzufrieren. Diese Entscheidung soll bei der nächsten Sitzung, die vor dem Rennen in Misano stattfindet, offiziell bestätigt werden.

Ausnahmen für Honda und Yamaha

Erfahrung mit Motorenstopp

Bereits in der Vergangenheit wurde ein solcher Motorenstopp umgesetzt. In den Jahren 2020 bis 2021, als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, wurden die Motoren eingefroren, um die Kosten zu kontrollieren. Diese Strategie wird nun fortgesetzt, um die Ausgaben in den kommenden drei Saisons zu begrenzen, bevor 2027 neue technische Vorschriften eingeführt werden.