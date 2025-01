MotoGP: Funktioniert das Ducati-Traumteam?

Ducati-Teammanager Tardozzi ist optimistisch über die Zusammenarbeit von Bagnaia und Marquez. Trotz potenzieller Spannungen sieht er Vorteile in der Erfahrung beider Fahrer.

Ducati-Teammanager Tardozzi ist optimistisch über die Zusammenarbeit von Bagnaia und Marquez. Trotz potenzieller Spannungen sieht er Vorteile in der Erfahrung beider Fahrer.

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi zeigt sich optimistisch, dass die Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Weltmeistern Francesco Bagnaia und Marc Marquez in der neuen Saison „sehr einfach“ sein wird.

Die Entscheidung von Ducati, den ehemaligen Honda-Star Marquez als Ersatz für Enea Bastianini ins Werksteam zu holen, hat ein „Traumteam“ geschaffen, das in der MotoGP seit den Tagen von Valentino Rossi und Jorge Lorenzo bei Yamaha in den 2010er Jahren nicht mehr gesehen wurde.

Obwohl Ducati mit Abstand die beste Fahrerpaarung der aktuellen Saison stellt, gibt es Bedenken, dass die Anwesenheit von zwei Champions in derselben Garage zu Spannungen führen könnte, die die Harmonie im Team stören. Bagnaia, der Ducati in- und auswendig kennt und ein wichtiger Pfeiler seines Erfolgs in den letzten Jahren war, trifft auf Marquez, der neu im Werksteam ist und möglicherweise seine Position behaupten muss.