MotoGP: Márquez-Comeback frühestens beim Saisonfinale

SID 17.10.2025 • 15:15 Uhr Unfall-Nachwehen zwingen den frisch gebackenen MotoGP-Weltmeister weiter zum Aussetzen. Sein Rennstall benennt einen möglichen Comeback-Zeitpunkt.

Rückkehr auf den letzten Drücker? Der frisch gebackene MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (32) kann womöglich beim letzten Grand Prix der Saison in Valencia wieder an den Start gehen, ein früheres Comeback des Spaniers hat sich hingegen zerschlagen.

„Leider ist seine Verletzung schwerwiegender als ursprünglich erwartet“, erklärte Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli am Freitag bei Sky Sport Italia. „Wir müssen abwarten, wie seine Genesung verläuft, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er in Valencia zurückkehrt.“

Aufkeimende Hoffnungen, der Spanier könne bereits in Portugal zurück auf die Strecke, machte Grassilli damit zunichte. Bisher galt Márquez‘ Ausfall lediglich für die Überseerennen in Australien am Wochenende sowie in Malaysia als sicher. Infolge seiner Kollision mit Marco Bezzecchi in Indonesien musste sich Márquez jüngst einer Schulteroperation unterziehen.

Auch Jorge Martín muss passen

Im Saisonendspurt der kommenden Wochen ist Márquez nicht der einzige prominente Ausfall: Auch der spanische Aprilia-Fahrer Jorge Martín (27) verpasst die Rennen in Down Under und Sepang. Der Weltmeister von 2024 laboriert weiter an den Folgen seines Unfalls in Japan.

