MotoGP: Márquez-Ersatz steht fest!

SPORT1 31.10.2025 • 15:27 Uhr Der verletzte Weltmeister Marc Márquez kann in der laufenden MotoGP-Saison nicht mehr eingreifen. Jetzt steht fest, wer den Spanier ersetzt.

Ducati hat bestätigt, dass der Superbike-Star Nicolò Bulega den verletzten MotoGP-Star Marc Márquez bei den beiden ausstehenden Grand Prix der Saison in Portugal und Valencia vertreten wird. Der amtierende Weltmeister laboriert seit seinem Schulterbruch, den er sich beim Indonesien-Rennen Anfang Oktober zugezogen hat, an den Folgen des Sturzes und hat die vergangenen Läufe in Australien und Malaysia verpasst. Testfahrer Michele Pirro sprang dort ein, blieb jedoch ohne Punkte.

Schon seit Wochen kursierten Gerüchte über einen kurzfristigen Aufstieg des 26-jährigen Italieners. Bulega wollte jedoch zunächst die Ducati ausprobieren und durfte am Donnerstag in Jerez testen. Nach nur wenigen Runden gab er grünes Licht. „Mein MotoGP-Debüt ist der Traum eines jeden Kindes, das Rennfahrer werden will“, schwärmte Bulega. „Dass ich dabei das Weltmeister-Bike pilotieren darf, macht alles noch aufregender. Konkrete Erwartungen habe ich nicht, aber Motivation fehlt mir ganz sicher nicht.“

Bulega steht seit seinem Einstieg in die Supersport-WM 2022 bei Ducati unter Vertrag. Er dominierte die Supersport-WM 2023, stieg 2024 in die Superbike-WM auf und beendete beide Jahre als Vizeweltmeister. Gigi Dall’Igna, der General Manager von Ducati Corse, betonte: „Wir haben schon früh an Nicolo geglaubt, und er hat es mit herausragenden Leistungen zurückgezahlt. Jetzt verdient er die Chance auf der Ducati.“

Bulega: Neue Rolle ab 2026

Bei den kommenden Rennen bildet Bulega zusammen mit Francesco Bagnaia das Duo des Werksteams. Ab der nächsten Saison soll er als Testfahrer an der Weiterentwicklung der MotoGP-Maschine mitarbeiten, während Pirro bei ausgewählten Wildcard-Einsätzen zum Einsatz kommt.

Obwohl ihm nur ein einziger Testtag auf dem Bike blieb, will Bulega aggressiv, aber überlegt in die beiden finalen Wochenenden gehen. „Ich werde mit Ruhe herangehen, dennoch werde ich alles geben, um Ducati zusätzliche Punkte zu bringen“, erklärte er.