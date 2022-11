In die Mauer! Spektakuläres Computerspiel-Überholmanöver

Während der letzten Runde der NASCAR Xfinity 500 in Martinsville, der zweiten Liga der NASCAR, rammte Ross Chastain seinen Wagen bei vollem Tempo gegen die Außenmauer der Rennstrecke, lehnte sich an und überholte in nur wenigen Sekunden fünf Konkurrenten. Von Platz zehn schob er sich auf den letzten Metern so vor auf Rang fünf.