Beim Daytona 500: Nächste Sportinszenierung von Trump

Zunächst reiste Trump mit dem Präsidentenflieger Air Force One an. Vor der Landung flog die Maschine über die Strecke und vollführte ein "Flyover", wie es Militärflugzeuge auch regelmäßig beim Football tun. Dabei jubelten die Fans am Daytona International Speedway in Florida lauthals. Als Trump festen Boden unter den Füßen hatte, schüttelte er den Fahrern die Hände und fuhr in der Folge in der Präsidentenlimousine über das Strecke, das Fahrerfeld hinter sich.