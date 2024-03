Lob für Mick Schumacher nach WEC-Debüt: "War positiv überrascht“

Drei Stunden, 42 Minuten und fünf Sekunden – so lange saß Mick Schumacher bei seinem Debüt in der Sportwagen-WM hinter dem Steuer seines Alpine-Gibson A424 (3,4-l-V6-Turbo). Vier Stints, 128 Runden und eine Zahl, die dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wohl besonders viel wert sein wird: 1:42,014 Minuten. Denn mit dieser Zeit war er der schnellste Fahrer mit dem Auto.

Schumacher nur 13., aber beeindruckend

Kein Formel-1-Test für Schumacher

Mick Schumacher aber bekommt nach dem Auftakt Lob: „Entweder er will ein echter Sportwagenfahrer sein, sich das Auto teilen und mit seinen Teamkollegen arbeiten, oder er will einfach nur eine Show abziehen“, sagt zum Beispiel sein erfahrener Teamkollege Nicolas Lapierre im Vorfeld, nur um dann einzuräumen: „Ich war von Mick vom ersten Tag an sehr positiv überrascht. Er wollte unbedingt im Team arbeiten, und das passt sehr gut zu ihm. Und seine Pace war von Anfang an sehr schnell.“